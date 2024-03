Für eine 50 Jahre alte Frau dürfte es eine Autofahrt mit Folgen gewesen sein. Die Polizei stoppte das Fahrzeug der 50-Jährigen am Samstag gegen 17.20 Uhr in der Gewerbestraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest, der aus dem Innenraum des Autos zu kommen schien, teilt die Polizei mit. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Ein Arzt entnahm der 50-Jährigen in der Polizeidienststelle eine Blutprobe. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.