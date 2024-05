Weil ein Lastwagenfahrer die Anwohner in der Schlackenbergstraße stundenlang mit lauter Musik beschallt hatte, endete der Maifeiertag für den Mann mit einer Nacht in der Ausnüchterungszelle. Wie die Polizei berichtet, sprachen erst die Anwohner den 41 Jahre alten Ukrainer an; dieser zeigte sich aber „äußerst uneinsichtig“. Die Anwohner riefen die Polizei. Auch auf sie habe er nicht gehört. Stattdessen habe er die Musik lauter gedreht und die Polizisten beleidigt. Als diese seine Musikbox aus seinem Lkw nehmen wollten, habe er versucht, die Beamten anzugreifen. Ein Polizist habe einen Taser einsetzen müssen. So konnte der Mann festgenommen werden. Da er betrunken war, musste er die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.