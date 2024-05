Das durch die extremen Regenfälle am Freitag bedingte Hochwasser an Schwarzbach und Hornbach hat neue Rekordmarken an den vom Land betriebenen Pegeln gesetzt. Wie das zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier erklären, wurde am Samstag am Pegel Contwig (Schwarzbach) ein Wasserstand von 4,11 Meter erreicht. Der bisherige Höchststand, zurückgehend auf das Dezember-Hochwasser vor 31 Jahren, am 21. Dezember 1993, lag bei 4,06 Meter. Nach Definition des LfU wurde mit dem Wasserstand vom Samstag in Contwig die Marke für ein 100-jähriges Hochwasser überschritten.

Am Pegel Althornbach (Hornbach) wurde am Samstag ein Wasserstand von 5,07 Meter gemessen. Für ihn lag der bisherige Höchststand bei 4,74 Meter, ebenfalls vom 21. Dezember 1993. Statistisch wurde mit dem Wasserstand von 5,07 Meter die Definition für ein 50-jähriges Hochwasser erfüllt. Die Marke eines 100-Jährigen hätte bei 5,26 Meter am Pegel Althornbach gelegen.

Laut dem Landesamt wurden an den vier Pegeln Würschhauser Mühle (Wallhalben, misst das Wasser der Wallhalbe), Walshausen (Felsalbe), Oberauerbach (Auerbach) und Thaleischweiler (Schwarzbach) 100-jährige Wasserstände mitunter deutlich überschritten. Für Wallhalben gibt das LfU den höchsten Stand am Freitagabend mit 2,38 Metern an, für Walshausen (ebenfalls Freitagabend) mit 3,83 Meter. Am Pegel Thaleischweiler wurde am Samstagmorgen der Höchststand mit 2,87 Meter erreicht.