Eine Mutter hat am Donnerstagabend die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz in den Saarbrücker Stadtteil Ensheim gerufen. Wie die Polizei am Montag meldete, hatte ihr siebenjähriger Sohn geschmollt, weil er vor dem Abendessen keine Kekse mehr essen durfte. Beleidigt habe er sich in sein Zimmer verzogen, die Tür abgeschlossen und seinen Fernseher laut gestellt. Als die 34-jährige Mutter nach einer Weile versuchte, den Jungen durch Klopfen und Rufen zum Aufsperren zu bewegen, habe der Steppke keinerlei Reaktion gezeigt. Die Mutter sorgte sich und wusste sich nicht weiter zu helfen, daher rief sie Polizei und Feuerwehr. Letzterer gelang es, die verschlossene Zimmertür zu öffnen. Der Junge lag wohlauf, aber tief schlafend in seinem Bett.