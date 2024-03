Im Gebäude der ehemaligen Schuhmarke in der Saarpfalzstraße hat am Donnerstag das Rofu Kinderland neu eröffnet. Auf knapp 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche werden nach Angaben von Geschäftsführer Frank Schröder Spielwaren, Babyartikel, Deko-Artikel und Schreibwaren angeboten. In der Zweibrücker Filiale sind 16 Mitarbeiter beschäftigt. Mit der Resonanz am Eröffnungstag ist Schröder zufrieden. „Bereits vor der offiziellen Eröffnung um 9.30 Uhr konnten wir Kunden begrüßen“, sagte der Geschäftsführer, der für die Bereiche Logistik, Vertrieb und Expansion zuständig ist.