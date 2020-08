Mit der am Wochenende ausgetragenen zweiten Runde des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken greifen nun auch die letzten Vereine und Mannschaften der Region in 31 Spielen ins offizielle Fußballgeschehen der neuen Spielzeit 2020/21 ein. Schöne Derbys stehen dabei zwischen dem TSC Zweibrücken II und Rot-Weiß Höhmühlbach, der SG VB Zweibrücken/Ixheim II und Palatia Contwig oder dem TuS Maßweiler und dem SV Martinshöhe an.

Die 2. Kreispokalrunde

Samstag, 15.30 Uhr: TuS Leimen - SF Bundenthal II; 16.30 Uhr: FC Rodalben - SG Heltersberg/Geiselberg; 17 Uhr: SV Hinterweidenthal II - SG Harsberg/Schauerberg, Palatia Contwig II - FV Münchweiler II

Sonntag, 12.30 Uhr: SG Clausen/Donsieders II - SV Erlenbrunn; 13 Uhr: SV Martinshöhe II - SV Lemberg I, SG Pirmasens II - TuS Winzeln; 15 Uhr: FC Merzalben - SG Wallhalben/Mittelbrunn, FC Fischbach II - TV Althornbach, SV Lemberg II - SC Busenberg, SG Bruchweiler - SV Obersimten, SC Stambach - FK Petersberg, FC Hengsberg - TuS/DJK Pirmasens, SG Kröppen/Vinningen - TuS Erfweiler, SV Gersbach - FC Fischbach, TuS Wattweiler - SpVgg Waldfischbach/Burgalben I, TuS Rumbach - FC Höheischweiler I, TSC Zweibrücken II - SV Rot-Weiß Höhmühlbach,

SV Großsteinhausen II - Waldfischbach/Burgalben II, FC Höheischweiler - SSV Höheinöd, SG VB Zweibrücken/Ixheim II - Palatia Contwig, SV 53 Rodalben - FC Dahn

SC Winterbach - Hilster SV, TuS Rimschweiler - FC Fehrbach II, SG Glashütte/Eppenbrunn II - TV/SC Hauenstein II, FV Münchweiler I - SV Großsteinhausen I; 16 Uhr:

TuS Maßweiler - SV Martinshöhe, FC Kleinsteinhausen - SG Pirmasens I, SG Thaleischweiler-Fröschen - SVN Zweibrücken; 18 Uhr: FK Petersberg II - SV Trulben

Freitag, 4. September, 19.30 Uhr: SC Weselberg II - SV Bottenbach.