An der Saarbrücker Stadtautobahn A620 gehen die langwierigen Bauarbeiten am St. Arnualer Kreisel auf ihr Ende zu. Am Donnerstag, 25. November, wurden dort die ersten großen Schilderbrücken installiert. Diese riesigen Wegweiser über der Fahrbahn sollen den Autofahrern bessere Orientierung geben. Sogar Ampeln sind darin eingearbeitet. Ähnliche Systeme gibt es in Saarbrücken bereits am Ludwigskreisel. In St. Arnual werden die Ampeln intelligent über Sensoren gesteuert, die auf die Verkehrslage reagieren und die Ampelphasen daran anpassen sollen. Die Arbeiten hatten sich durch Lieferschwierigkeiten bei den Aluminiumtafeln verzögert, auf die die Schilder-Symbole und Wegweiser mit Folie aufgeklebt werden. Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH, zeigt sich erleichtert. Jetzt sei sicher, dass man in der Kalenderwoche ab Montag, 13. Dezember, den Kreisverkehr komplett freigeben könne. Ein wenig Zeit brauche man noch, um alle Wegweiser aufzuhängen und die neuen Ampeln anzuschließen.