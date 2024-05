In drei Orten im Saarpfalz-Kreis sind Wahlplakate von mehreren Parteien beschädigt worden; manche seien auch gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamten in den letzten Tagen seit dem 1. Mai mehrere Strafanzeigen zu Diebstählen und Sachbeschädigungen an den Wahlplakaten aufgenommen. Es seien die Grenzlandstraße in Mandelbachtal-Habkirchen, die Stadt Bexbach in der Nähe des Blumengartens, und mehrere Straßen im Homburger Stadtteil Jägersburg betroffen. Die Polizei Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.