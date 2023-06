Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kindern und Jugendlichen fehlt in der Corona-Krise die Bewegung in Schule und Verein. Thomas Götze, der beim VfL Wallhalben das Kinderturnen leitet, hatte eine schöne Idee, wie man da gegensteuern kann. RHEINPFALZ-Autor Benjamin Haag hat sich zum Selbstversuch mit seiner Familie auf in den „Schmitshauser Wald“ gemacht.

Auf dem Waldlehrpfad, zwischen dem „Wohnplatz“ der Steinzeitmenschen und dem Waldspielplatz an der Rosenhütte in Schmitshausen, herrscht Idylle. Leicht in Licht getaucht, wandert