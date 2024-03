„Was gerade bei Tadano in Zweibrücken abgeht, das ist beispiellos.“ Das sagte Salvatore Vicari von der Industriegewerkschaft (IG) Metall bei einem Pressegespräch am Freitag. Er übte heftige Kritik am Vorgehen des Kranherstellers: „Da wird quasi über Nacht entschieden, ein ganzes Werk zu schließen, und das Unternehmen kommt nicht auf die Idee, vorher mal mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft über die Situation zu sprechen.“ Hätte Tadano das Gespräch gesucht, hätten sich sicher andere Lösungen finden können, als das Werk auf dem Wallerscheid einfach dichtzumachen.