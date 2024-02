Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Zehn nackte Friseusen“ war 1999 sein erster Hit, seitdem hat Mickie Krause Dutzende weitere Partykracher nachgeliefert. Am Donnerstag ist er in Zweibrücken. Im Interview mit Sigrid Sebald geht’s auch um schlüpfrige Texte.

Hallo Herr Krause, Sie ...

Wir können uns gerne duzen.

Okay, danke. Mickie, du kommst am Donnerstag in die Zweibrücker Festhalle. Was dürfen die Gäste denn dort von dir erwarten?

„Schatzi,