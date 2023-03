Die Hoffnung, dass der Zweibrücker Cap-Markt in der Hallplatz-Galerie über den 30. September hinaus bleibt, sind gestiegen. In einer zweiten Vermittlungsrunde näherten sich Mieter und Vermieter am Mittwoch an.

Die Hoffnung, dass das 2007 geschlossene Vinninger Schulschwimmbad noch einmal in Betrieb geht, ist geplatzt. Es gibt keine Förderung aus Bundesmitteln.

Schuhhändler Reno ist zahlungsunfähig. Am Dienstag wurde ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Wie es mit den Filialen in der Region weitergeht, ist derzeit nicht bekannt.

Das Schlabbeflicker-Fest im August scheint gerettet. Weil der Organisator eine neue Firma gegründet und die Stadt darüber nicht mal informiert hat, war es zu Irritationen gekommen. Die aber scheinen ausgeräumt.

Andreas Schmitt aus Weselberg hat beim bundesweiten Ratplatz-Check des des Auto Club Europa (ACE) mitgemacht. Was der ACE-Kreisvorsitzende da so alles vorgefunden hat, schildert er im Mittwochsinterview.

Ein Stündchen muss fahren, wer von Pirmasens nach Karlsruhe und dort die Pirmasenser Straße ansteuern möchte. Spektakulär ist sie nicht – und doch boomt es rundherum.

Auf dem Dahner Campingplatz lässt sich’s ab Samstag wieder einkehren. Ein Gastronomen-Ehepaar eröffnet das Restaurant neu. Typische Pfälzer Gerichte stehen auf der Speisekarte.

Die Luftlandebrigade 1, zu der auch die Zweibrücker Niederauerbachkaserne gehört, steht unter neuem Kommando. Der Neue ist ein alter Bekannter.

Vor eineinhalb Jahren hat Kirsten Halbwax ihren Sohn Max verloren. Nun bietet sie am kommenden Freitag ein erstes Trauercafé für Hinterbliebene in Zweibrücken an.

Wegen sexuellen Missbrauchs an seiner Verflossenen hat sich ein 30-Jähriger in Pirmasens vor Gericht verantworten müssen. Er durfte sich über einen Freispruch freuen – quittierte allerdings auch eine Geldstrafe.

Warum der Spielplatz am Sommerwald der schönste in ganz Pirmasens sei, erläutern eine Mutter und ihr Sohn im RHEINPFALZ-Spontaninterview.

Windsberg soll wachsen: Im Pirmasenser Stadtteil soll auf 2,2 Hektar ein Neubaugebiet entstehen. Um die Erschließung wird sich ein privater Träger aus Kaiserslautern kümmern.

„Mais fer Afrika“ lautet das Motto einer Kampagne, mit der die Hauensteiner „Aktion Afrika“ Geld gesammelt hat. Mit den Spenden wird Familien in größter Not geholfen.

Ältere Menschen ehrenamtlich im Alltag zu unterstützen, das hat sich eine fünfköpfige Gruppe aus Hornbach vorgenommen. Sie wollen aber auf keinen Fall mit Pflegediensten konkurrieren.