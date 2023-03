Vor eineinhalb Jahren hat Kirsten Halbwax ihren Sohn Max verloren. Die verwaiste Mutter beschließt, sich zur Trauerbegleiterin ausbilden zu lassen. Nun bietet sie am kommenden Freitag ein erstes Trauercafé für Hinterbliebene an.

Als Max Zander am 6. August 2021 stirbt, ist der kleine Zweibrücker gerade mal sieben Jahre jung. Seine Mutter, Kirsten Halbwax, bemerkt damals, wie wenig Hilfsangebote es für verwaiste Eltern gibt. Vielen Menschen fällt es schwer, über das Thema zu sprechen. Halbwax beschließt, daran etwas zu ändern – und beginnt eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Außerdem sucht sie Kontakt zur Öffentlichkeit.

Mittlerweile steht das Ende ihrer Ausbildung zur Trauerbegleiterin bevor. „Meine Dozentin hat uns nun aufgefordert, zu schwimmen. Sie hat uns vorgeschlagen, dass wir uns an einen Kirchenträger wenden können“, erzählt die 42-Jährige, wie es zum Trauercafé in der Zweibrücker Versöhnungskirche kam. Die Räumlichkeiten werden ihr vom protestantischen Dekanat zur Verfügung gestellt. Monatlich, an jedem zweiten Freitag, lädt Halbwax Trauernde hier zu sich ein. Ausgenommen sind Feiertage. Jeder, der einen Toten betrauert, darf kommen.

Alles kann, nichts muss

Wie laufen die Begegnungen ab? Zu Beginn möchte sich Halbwax den Besuchern vorstellen und erklären, was sie sich unter einem Trauercafé vorstellt. Was dann folgt, sei offen. Wichtig sei, zu wissen: „Das hier ist ein geschützter Raum. Nichts von dem, was hier gesprochen wird, drängt nach außen. Und ich halte das Café offen. Wer reden möchte, kann reden. Wenn hier jemand nur sitzen, Kaffeetrinken und zuhören möchte, dann ist das auch in Ordnung. Weil jeder Mensch anders trauert. Keiner muss was machen.“

Gemeinsam heilen, sei das Ziel der Begegnungen. Halbwax wünscht sich für die Teilnehmer, „dass sie nicht so sehr in der Trauer verharren. Es gibt auch Wege, aus der Trauer langsam wieder rauszukommen. Das Leben ist lebenswert. Auch wenn man einen schweren Verlust ertragen muss. Eine Narbe bleibt natürlich. Ich werde auch in 30 Jahren noch um Max trauern. Ich habe gemerkt, dass ich, seit ich mir selbst vergeben habe, auch wieder anders lebe. Man ist wieder fröhlich. Man kann auch wieder positive Gefühle zulassen. Das ist total wichtig. Ich hatte Schuldgefühle. Weil ich gedacht habe, ich bin schuld, dass Max krank geworden ist. Ich denke, Schuldgefühle haben viele. Alle verwaisten Eltern, mit denen ich mich unterhalten habe, haben mehr oder weniger oft Schuldgefühle.“

Info

Trauercafé, Versöhnungskirche Zweibrücken, Röntgenstraße 10. Erstmals am kommenden Freitag, 31. März. Danach an jedem ersten und dritten Freitag im Monat, außer an Feiertagen. Jeweils ab 15 Uhr. thof