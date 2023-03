Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. April gehen Jasmin und Markus Wilhelm mit ihrem zweiten gastronomischen Betrieb an den Start. Vor drei Jahren haben beide die Pastaria in der Ortsmitte eröffnet, nun werden sie das Restaurant auf dem Campingplatz im Büttelwoog zu neuem Leben erwecken.

„Die Betreiber des Campingplatzes sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob wir keine Lust hätten, das Restaurant zu übernehmen“, erzählt Markus Wilhelm. „Irgendwie