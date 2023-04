Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Oberligahandballer des SV 64 Zweibrücken haben in der Vorrunde eine Erfolgsserie mit acht Siegen hingelegt. Acht Mal in Folge verließen sie zuletzt auch in der Rückrunde als Sieger den Platz. Die aktuelle Serie soll auf mindestens neun ausgebaut werden. Verhindern möchte das am Samstag der Gastgeber des SV, die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (Anwurf: 18 Uhr).

„Das ist eine schwere Aufgabe, die wir nur bestehen werden, wenn wir mit Herz und Leidenschaft dabei sind“, sagt SV-Trainer Stefan Bullacher. In der Bellheimer Spiegelbachhalle, der