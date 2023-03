In der Zweibrücker Debatte um den Cap-Markt und die künftige Besetzung der Hallplatz-Galerie mit Läden gibt es mehrere neue Entwicklungen.

In der Südwestpfalz gibt es in diesem Jahr ganz besonders viele Störche zu entdecken. Ob die Vögel nun bei den Menschen für einen Babyboom sorgen?

Die Sparkasse Südwestpfalz schließt über Nacht ihre SB-Standorte ab. Damit will sie Geldautomatensprengungen zumindest erschweren. Als erster Standort hat Wallhalben nachts nicht mehr geöffnet.

Unser Mundart-Autor berichtet, wie se in Zweebrigge frieher bei Sunn, Reen un Erdbeebe unner freiem Himmel Handball gespielt hann.

Die Zweibrücker Umweltgruppe ZW-Vernetzt steigt am Mittwoch in ihr Aktionsjahr „Wasser“ ein. Die Bevölkerung soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass das kostbare Nass immer knapper wird.

Sie kennt die Sorgen älterer Mitbürger: Melanie Dedetschek, Gemeindeschwester plus der Stadt Pirmasens, sieht immer mehr ältere Menschen in Not.

In Kleinbundenbach soll das Projekt „Seniorengerechtes Wohnen“ eine weitere Hürde nehmen. Bis Januar 2024 könnte alles fertig sein.

Der SPD-Gemeindeverband hat Christoph Lipps aus Lemberg zum neuen Vorsitzenden gewählt. Beim Wahlabend war der Bruch der Kreistagsfraktion Brennpunktthema. Die Genossen fanden deutliche Worte der Kritik.

Bis es an der B10 bei Wilgartswiesen einen Tankhof mit Gewerbegebiet gibt, sind noch einige Hürden zu überwinden. Die Umweltschützer machen bereits mobil gegen das Projekt.

Wohin mit der Jugend? In Rodalben dauert die Suche nach Jugendräumen an. Möglicherweise wird die ehemalige Schapuro-Fabrik zur Option.