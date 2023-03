Die Sparkasse Südwestpfalz schließt nach und nach ihre Standorte nachts zwischen 23 und 6 Uhr. Ab heute ist die gemeinsam mit der Volksbank Kaiserslautern betriebene SB-Stelle in Wallhalben geschlossen. Das Kreditinstitut reagiert damit auf die jüngsten Automatensprengungen in Bruchweiler-Bärenbach und Fischbach. Wie die Sparkasse mitteilte, zeigten die jüngsten Ereignisse, dass die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten weiter zunehme. Bei den Sprengungen verwendeten die Täter oft hochexplosive Stoffe. Dies habe zur Folge, dass die Wucht der Detonationen nicht nur erheblichen Sachschaden mit sich bringe, sie berge vor allem auch ein hohes Risiko für Leib und Leben unbeteiligter Dritter. „Wir sind daher in der Pflicht, nicht nur was die Sicherheit der jeweiligen Gebäude angeht, sondern viel mehr was den Schutz unserer Kunden betrifft, alles zu tun, um die Täter vor weiteren Sprengungen abzuschrecken“, erläutert Jürgen Keiper, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südwestpfalz.

Die Sparkasse wird nach und nach alle Standorte in der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr zu schließen. Eine Ausnahme bildet die Geschäftsstelle am Zweibrücker Schloßplatz, die schon jetzt wegen Vandalismus-Problemen zwischen 18.30 und 6 Uhr geschlossen ist.

Wie die Sparkasse mitteilt, würden die Geldautomaten nachts nur selten von Kunden genutzt. „Eine nächtliche Schließung ist zwar keine Garantie, dass ein Standort nicht im Visier der Automatensprenger steht, dennoch wird damit zumindest eine weitere Hürde auferlegt“, sagt Keiper. Die Sparkasse überprüfe alle Standorte immer wieder unter dem Sicherheitsaspekt und werde auch weitere Maßnahmen zum Schutz der Standorte ergreifen.