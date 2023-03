Ein gepflasterter Hof soll sich vom Mittwoch an in eine grüne Oase verwandeln. Damit läutet die Umweltgruppe ZW-vernetzt ihr Jahr des Wassers ein.

Die Natur- und Klimaschutzinitiative ZW-vernetzt hat ein Aktionsjahr „Wasser“ ausgerufen. Mit diversen Aktionen wollen die Ehrenamtler darauf aufmerksam machen, dass das Nass weltweit immer knapper wird. Dabei arbeitet die Gruppe mit Schulen, Kindergärten, Vereinen und weiteren Partnern zusammen. Am Mittwoch, dem internationalen Tag des Wassers, wird das Jahr gemeinsam mit der Evangelischen Jugendzentrale am Bonhoefferhaus eröffnet.

Bei dieser Gelegenheit soll auch der Startschuss zur Verwandlung des zugepflasterten Vorhofs des Bonhoefferhauses in eine grüne Oase fallen. Die Fläche soll „entsiegelt werden und ein Wohnzimmer draußen entstehen“, drückt es Karin Grgic von ZW-vernetzt aus. Sitzbänke und Hochbeete sollen das Grün ergänzen.

„Wasser mit Geschmack“

Kostenlos angeboten werden laut Grgic am Mittwoch „Wasser mit Geschmack“ und Gemüsesuppe mit Baguette. Neben Bastelaktionen zum Thema Wasser können etwa auch „Aschenbecher aus Dosen gegen grundwasserverunreinigende Kippen auf der Straße“ gebaut werden, so die Veranstalter. Eine Ausstellung sowie jeweils 30-minütige Filmvorführungen im Gruppenraum des Bonhoefferhauses mit dem Titel „Durst: Wenn unser Wasser schwindet“ runden das Programm ab.

INFO

Am Mittwoch, 22. März, 14.30 Uhr, wird das Aktionsjahr „Wasser“ in Zweibrücken am Bonhoefferhaus in der Kaiserstraße 24 eröffnet. Die Evangelische Jugendzentrale und die Umweltgruppe ZW-vernetzt laden zu Aktionen rund ums Wasser ein. Außerdem soll der gepflasterte Vorplatz des Bonhoeffer-Hauses entsiegelt und in ein grünes Wohnzimmer verwandelt werden.