Falls der Cap-Markt auszieht, wird ein neuer Supermarkt in die Hallplatz-Galerie ziehen. Das kündigte der Besitzer aus Berlin am Montagmorgen an. Er ärgert sich zudem an der Kritik an seiner Fondsgesellschaft und glaubt: Der Cap-Markt wollte schon länger raus und schiebt dem Immobilienfonds den schwarzen Peter zu. Das wiederum bestreitet der Marktbetreiber. Ende des Jahres soll die Hallplatz-Galerie voll vermietet sein – „damit sie auch für die Bewohner von Zweibrücken zum Einkaufserlebnis wird“. Außerdem soll sie renoviert werden: „Wir werden das ganze Gebäude in Ordnung bringen.“ Neben die Eisdiele soll ein neues Restaurant einziehen.

