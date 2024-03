150 Polizisten haben am Dienstagmorgen neun Wohnungen und Lagerräume in Neunkirchen und ein Objekt in Saarlouis durchsucht und drei Männer festgenommen. Gegen die Männer im Alter von 27, 28 und 39 Jahren werde wegen Drogenhandels und Wohnungseinbrüchen im Saarland und der Schweiz ermittelt. Es wurden drei Kilo Amphetamin, ein Kilo Haschisch und mehrere Hundert Gramm Marihuana sichergestellt. Am Mittwoch sollen die Männer dem Haftrichter vorgeführt werden. Im Februar wurde ein Mann in der Schweiz gefasst, der auch an den Taten beteiligt gewesen sein soll.