Die Gemeindebücherei Rieschweiler-Mühlbach erhält eine Förderung in Höhe von 3200 Euro aus dem „Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Dies teilt die CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer mit. „Ein dezentrales Angebot an Büchern und anderen Medien, mit kurzen Anfahrtswegen, ist für Erwachsene und vor allem für Kinder besonders wichtig. Dadurch wird der Zugang zu Bildung erleichtert“, sagte Schäfer dazu.