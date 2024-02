Am Freitag war eine 86 Jahre alte Frau gestorben, nachdem sie beim Überqueren einer Straße in Ormesheim von einem Auto erfasst wurde. Die Polizei Homburg hatte am Montag mitgeteilt, dass sie eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat. Nach Spurenauswertungen sucht die Polizei nun nach einem Kleinwagen, der Beschädigungen vorne links, im Bereich des Stoßfängers, der A-Säule und am Außenspiegel aufweist. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06841 1060 weiterhin nach Zeugen.