Der EHC Zweibrücken kann in den Play-offs auswärts (noch) nicht gewinnen: Am Freitagabend unterlagen die „Hornets“ in Finalspiel zwei bei den Stuttgarter „Rebels“ deutlich 2:7 (1:2, 0:3, 1:2). Die Meisterschaftsentscheidung in der Regionalliga Südwest ist also vertagt.

Wer mit einem Vorteil ins kommende und endgültig letzte Spielwochenende geht, entschied sich am Sonntagabend in Spiel drei in der Zweibrücker Eishalle. Viermal (dreimal in der