Felix Kries vom Aero-Club Pirmasens hat beim Segelflug-Onlineportal „We Glide“ den Junioren-Förderpreis gewonnen. Dieser beschert ihm zwei Wochen kostenloses Segelfliegen im südafrikanischen Worcester mit einem erfahrenen Coach in einem Arcus T oder Arcus M. Dem 20-Jährigen, der sich als Sportsoldat in Warendorf (bei Münster) intensiv dem Segelfliegen widmen kann, gelangen dieses Jahr Flüge über 700 und 800 Kilometer Luftlinie. Am spektakulärsten war sein Flug vom Flugplatz Pirmasens (Pottschütthöhe) zum Ärmelkanal und zurück. „Sein Rückflug nach Pirmasens endete aufgrund fehlender Thermik im französischen Chambley bei Metz. Dennoch wurden 850 Kilometer im Segelflug zurückgelegt“, berichtet Stefan Keller, der Pressereferent des Aero-Clubs. In solchen Fällen sei der Pirmasenser Jonas Weinkauff gefragt, der dann „mit Anhänger ausrücken muss, um Pilot und Flugzeug zurückzubringen“. Felix Kries (Foto)sei der jüngste Segelfluglehrer in Rheinland-Pfalz.