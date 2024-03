Seit knapp einem Jahr hat Rimschweiler am Ortseingang einen Fahrbahnteiler, über den sich die Kritiker heftig ärgern. FCK-Fans nehmen ihn jetzt auf andere Art auf die Schippe.

„Es muss zu Wochenanfang passiert sein, aber genau kann ich es nicht sagen, es war morgens einfach da“, berichtet Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann auf Anfrage, seit wann die Betonwand zum Abstützen des Hangs mit einem Graffito bemalt ist. „Westkurve“ prangt in schwarz-weißen 3D-Buchstaben auf dem grauen Hintergrund. Rechts und links sind rote Abschlüsse. Das lässt darauf schließen, dass FCK-Fans die leicht geschwungene Fahrbahn in Anlehnung an ihre Westkurve im Fritz-Walter-Stadion so bezeichnet haben – auch wenn das Rot etwas zu hell ist und „Nordkurve“ angesichts der Lage der Straße korrekt gewesen wäre. Wer dafür verantwortlich ist, weiß Fuhrmann nicht.