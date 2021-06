Nachdem sich entsprechende Hinweise seit Tagen verdichtet hatten, meldete der Fußball-Regionalligist FC Homburg am Mittwoch, 9. Juni, die Verpflichtung des Offensivspielers Markus Mendler vom 1. FC Saarbrücken. Der 28-Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag bis Juni 2023. Er ist die erste externe Neuverpflichtung für die kommende Saison. Mendler gehörte zum Gerüst des Saarbrücker Teams, das 2020 das Halbfinale des DFB-Pokals erreichte und zuletzt als Aufsteiger Fünfter in der Dritten Liga wurde. Im Trikot des 1. FC Nürnberg hat der gebürtige Memminger zwischen 2010 und 2013 insgesamt 16 Spiele in der Ersten Bundesliga bestritten. Bei seiner Vertragsunterzeichnung sagte Mendler: .„Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe beim FC 08 Homburg und freue mich schon drauf, wenn es endlich wieder losgeht. Mein Ziel für die kommende Saison ist es, in der Regionalliga Südwest oben mitzuspielen. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt.“