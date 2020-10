Um seine zuletzt ausgedünnte Personaldecke im Mittelfeld zu verstärken, hat Regionalligist FC 08 Homburg am Dienstag, 13. Oktober, den 24-jährigen Mart Ristl mit einem Vertrag bis Juni 2022 ausgestattet. Mittelfeld-Stammkraft Serkan Göcer hatte Ende September einen Kreuzbandriss erlitten. Nun muss auch noch Teamkapitän Patrick Lienhard wegen eines Innenband-Anrisses mehrere Wochen pausieren. Mart Ristl bringt die Erfahrung aus 65 Drittligaspielen für den VfR Aalen und Viktoria Köln mit. Im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart ausgebildet, bestritt Ristl im Trikot der Schwaben ein Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. 2017 und 2018 schnürte er für den FC Sochaux in der Zweiten französischen Liga die Fußballstiefel, ehe er zum VfR Aalen und dann nach Köln nach Deutschland zurückkehrte. Geboren ist Mart Ristl in Schwäbisch Gmünd.