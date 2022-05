Mittelfeldspieler Fanol Perdedaj schließt sich ab Juli dem Regionalligisten FC Homburg an. Der 30-Jährige kommt von den Würzburger Kickers und erhält beim Regionalligisten in Homburg einen Vertrag bis Juni 2024. In der Zweiten Bundesliga war der Deutsch-Kosovare bei Energie Cottbus und dem FSV Frankfurt am Ball, später spielte er für 1860 München und drei Jahre beim 1. FC Saarbrücken. Seit Juli 2021 kickte er für die Würzburger Kickers in der Dritten Liga. Perdedaj blickt unter anderem auf 88 Einsätze in der Dritten und 73 Spiele in der Zweiten Liga zurück. In der Bundesliga kam er für Hertha BSC Berlin achtmal zum Einsatz. Für das Kosovo hat er fünf Länderspiele in der WM-Qualifikation bestritten. Homburgs Trainer Timo Wenzel: „Fanol ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der uns mit Einsatz, Wille und seiner fußballerischen Qualität enorm weiterhelfen kann. Er ist einfach ein Krieger auf dem Fußballplatz, der für seine neue Aufgabe bei uns brennt.“ Perdedaj sei ein „Wunschspieler“ gewesen.