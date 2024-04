In der Nacht zum Freitag, zwischen 20.15 Uhr am Abend und 8.15 Uhr morgens, beging ein Unbekannter in der Contwiger Hauptstraße Fahrerflucht. Eine Autobesitzerin hatte ihren grauen Nissan Evalia in Fahrtrichtung Zweibrücken am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte – vermutlich beim Vorbeifahren – den geparkten Wagen an der Beifahrerseite und fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.