Was als „Fahrzeugbrand aus unklarer Ursache“ begann, weitete sich zu einem Unglück aus, das die Feuerwehr zum Großeinsatz zwang. Das Haus Fruchtmarktstraße 4 wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Als in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße am Samstagmorgen ein geparkter Suzuki Swift in Brand geriet, griffen die Flammen zunächst auf ein angrenzendes Wohn- und Geschäftshaus Haus über. Eine Shisha-Bar im Erdgeschoss wurde durch Brandrauch und Hitze fast völlig zerstört. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Suzuki hinter dem Haus gestanden, als er gegen 5.30 Uhr aus ungeklärter Ursache in Vollbrand geriet. Laut Polizei schlugen die Flammen auf das Haus mit der Shisha-Bar über. Die Feuerwehr löschte den Brand, ehe sich die Flammen noch weiter ausbreiteten konnten. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden soll mehr als 100.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger erklärte, war die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr von Anrufern alarmiert worden. Die Nachbarn hatten den dichten Rauch bemerkt, der aus dem Gebäude in der Fruchtmarktstraße drang. Die Leute sprachen am Telefon davon, dass sie kleine Explosionen und Feuerschein wahrgenommen hätten. Die Feuerwehr stellte fest, dass das Auto in der Gasse zwischen Fruchtmarktstraße und Alexanderplatz brannte und der Rauch in das Gebäude mit der Hausnummer 4 zog.

Massiver Löschangriff

Polizei und Rettungsdienst waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Evakuierung beschäftigt. Die durch die Hitze verwüstete Shisha-Bar im Erdgeschoss war zudem komplett verraucht. Die Feuerwehrkräfte begannen sofort damit, den brennenden Suzuki zu löschen, und verhinderten dadurch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnungen, wie Frank Theisinger weiter erläuterte. „Durch den massiven Löschangriff war das eigentliche Feuer dann schnell unter Kontrolle“, schreibt der Stadtfeuerwehrinspekteur.

In der Shisha-Bar wurde das gesamte Mobiliar beschädigt, weil die heißen Brandgase durch offene Fenster eindrangen. Außerdem entstanden dort kleinere Brände, die jedoch schnell gelöscht werden konnten. Alle Bewohner des Gebäudes konnten gerettet werden und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Keine Personen kommen zu Schaden

Die Zweibrücker Feuerwehr schätzt den Schaden am Gebäude, der Einrichtung der Bar und dem Auto auf 110.000 Euro. Auch Frank Theisinger bilanzierte, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Die Wehr war mit sieben Fahrzeugen mit 27 Feuerwehrleuten im Einsatz, die vom Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt unterstützt wurden. Die Polizei sperrte die Fruchtmarktstraße und unterstützte die Rettungsmaßnahmen mit fünf Beamten. Der Einsatz der Feuerwehr war am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr beendet.

Zeugenhinweise

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de oder Telefon 06332 9760 zu melden.