Mal spielen sie, mal spielen sie nicht, die Damen des TTC Riedelberg 2 in der Ersten Pfalzliga. Nach dem zweiten Saisonspiel im September sind fast zwei Monate Tischtennispause angesagt, bevor es erst am 14. November weitergeht.

Gleichzeitig endet die Vorrunde in diesem Jahr am 12. Dezember äußerst spät für den TTC. „Der Spielplan ist eher kontraproduktiv, weil man nie so richtig in eine Routine reinkommt. Allerdings