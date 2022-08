Von 9. bis 11. September ist in Zweibrücker wieder Heimatshoppen angesagt. Die Händlerorganisation Gemeinsamhandel und das Stadtmarketing verknüpfen die Aktion mit einem Oldtimertreffen, Pferdeveranstaltungen und einem verkaufsoffenen Sonntag.

Laut Stadtmanagerin Petra Stricker gilt an dem Wochenende das Motto „Kauf ein, wo Du lebst“. Etwa 40 Zweibrücker Händler machen mit, jeder auf seine Art, mit seinen eigenen Ideen. Gemeinsames Erkennungsmerkmal sind die Heimatshoppen-Papiertüten in den Schaufenstern. Edeka Ernst, Möbel Martin und das Fashion Outlet haben ebenfalls am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Drei Tage Programm

Für Freitag und Samstag, 9. und 10. September, lädt das Landgestüt zu den Zweibrücker Pferdetagen mit Dressurreiten ein. Am Sonntag, 11. September, folgt das Pferderennen des Pfälzischen Rennvereins auf der Rennwiese.

Sonntags steigt auch das Oldtimertreffen „Forever Young“. Es beginnt um 12 Uhr auf dem Herzogplatz. Willkommen sind Autos und Krafträder, die älter als 30 Jahre sind. Man registriert sich am Stand des Stadtmarketings und erhält dort eine Startnummer. Mit der Registrierung nimmt man automatisch an der Preisverleihung teil. Nach der Vorstellung der Fahrzeuge durch Moderator Klaus Lambert fahren die Oldtimer auf den Schlossplatz. Die Fahrerinnen und Fahrer können sich dort beim DRK mit Speisen und Getränken versorgen. Das Treffen endet gegen 14.30 Uhr mit der Preisverleihung auf der Schlosstreppe.

Neu ist ein dritter Standort für die Oldtimer: Ab 14.30 Uhr können sich die Fahrer das Pferderennen anschauen, in der VIP-Lounge, und ihre Oldtimer an der Rennwiese auf einem bewachten Platz präsentieren. Für diese dritte Station ist eine Online-Reservierung erforderlich unter www.pfaelzischer-rennverein-zweibruecken.de.