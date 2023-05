Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für das Herrenteam des TV Rieschweiler könnte der zweite Spieltag in der Prellball-Bundesliga Süd am Samstag in Ludwigshafen bereits eine Vorentscheidung bringen – im Kampf um Platz vier, der am Ende der Saison die Qualifikation für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft bedeuten würde. Das klare Ziel für das TVR-Team sind daher drei Siege.

Bereits im ersten Spiel treffen die Rieschweilerer, die in Bestbesetzung antreten, auf den SV Weiler. Das junge Weilerer Team hat am ersten Spieltag stark gespielt und belegt aktuell mit