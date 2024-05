Unter Wetterbedingungen wie denen, die am vergangenen Freitag in Zweibrücken herrschten, hätte die Kunstaktion „Zweibrücken kunstvoll“ keineswegs stattfinden können. Veranstalter und Künstler müssen nun auf Petrus hoffen: Für Samstag ist die zehnte Auflage geplant.

Am kommenden Samstag, 25. Mai, 25. Mai, empfiehlt es sich Kunstinteressierten, einen längeren Besuch in der Zweibrücker Innenstadt einzuplanen. Dort gibt es viel zu sehen: Denn an diesem Tag feiert die Open-Air-Veranstaltung „ Zweibrücken kunstvoll“ ihr erstes rundes Jubiläum: Zum zehnten Mal findet sie statt. Bei der Organisation der „Kunstvoll“, wie die Veranstaltung mittlerweile gerne genannt wird, handelt es sich um die bewährte Kooperation zwischen dem Modehaus Franck, das von Birgit Neuhardt geführt wird, und dem Stadtmarketing, unterstützt durch den Verein Gemeinsamhandel Zweibrücken.

Bis Mitte Mai hatten interessierte Teilnehmer Zeit, sich anzumelden. Nun sind es knapp 30 Künstlerinnen und Künstler, die am kommenden Samstag die komplette Fußgängerzone bis zum Hallplatz in eine Kunstmeile verwandeln wollen. Durch die Präsenz der Kunstschaffenden, ihrer Stände, Exponate und Staffeleien entsteht, wie auch in den Vorjahren, ein kleines Zweibrücker Montmartre, kündigt die Citymanagerin Petra Stricker mit Verweis auf das Viertel im Pariser Norden an, in dem sich ebenfalls sehr viel um das Thema Kunst dreht.

Gespräche unter Sonnenschirmen

Von 9.30 bis 15 Uhr soll den Flaneuren eine breite Vielfalt an künstlerischen Arbeiten präsentiert werden. Das Spektrum der „Kunstvoll“ reicht von Acryl- und Aquarellmalerei über Zeichnungen und Gegenständliches bis hin zur Fotografie. „Sicher ist einiges dabei, was ohne diese Initiative unentdeckt bleiben würde“, blickt Petra Stricker voraus.

Einige Künstlerinnen und Künstler lassen sich während der Aktion bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen – und alle treten laut Stricker gerne in den Dialog mit den Besuchern. Die Kunstschaffenden kommen aus Zweibrücken, der Region um Zweibrücken, aus dem benachbarten Saarland und aus Pirmasens. Sie verzichten zugunsten der besonderen Atmosphäre auf Zelte, lediglich Sonnenschirme dienen ihnen als Sonnenschutz und eine Art Überdachung. Die Veranstaltung steht und fällt allerdings mit dem Wetter: Sollte es am Samstag regnen, findet „Zweibrücken kunstvoll“ nicht statt.

Zwei Flohmärkte

Zum ersten Mal soll es in Verbindung mit der Veranstaltung einen Kinderflohmarkt – er richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis maximal 14 Jahre – auf dem Hallplatz geben. Der Stadtbummel kann demnach ausgedehnt werden: von der Fußgängerzone über den Hallplatz auf den Herzog- beziehungsweise Goetheplatz, wo ergänzend zum Kinderflohmarkt der reguläre Zweibrücker Flohmarkt nachgeholt wird, der am vergangenen Samstag wegen des Hochwassers abgesagt werden musste.