Der AfD haben die Kommunalwahlen in vielen Städten, Orten und Gemeinden im Saarland und in Rheinland-Pfalz gute Ergebnisse beschert. Auch, wenn im neuen Blieskasteler Stadtrat die AfD mit sechs Sitzen vertreten ist und 14,6 Prozentpunkte holte, zeigt sich in den Ortsräten eine Besonderheit: In keinem der 15 Ortsräte taucht die AfD auf. Dafür dominieren in vielen Ortsräten die Christ- oder Sozialdemokraten. Grüne oder Linke haben nur in vier Ortsräten Sitze geholt: In Niederwürzbach hat es für die Linke gereicht, in Webenheim für die Grünen, in Blieskastel-Mitte für Grüne und Linke, und in Ballweiler für die Grünen. In manchen Räten bleibt die Sitzverteilung bei den Parteien gleich.