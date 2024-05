Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur ein Gedenkstein erinnert an den alten jüdischen Friedhof am Ölkorb. Vor 150 Jahren wurde er geschlossen. Das Areal am Beckerswäldchen ist heute verwildert. Grabsteine sind keine mehr zu sehen. Nun wird darüber beraten, was in Zukunft mit dem Friedhof geschehen soll.

In den 1960er Jahren war noch ein gutes Dutzend Grabsteine auf dem alten jüdischen Friedhof Bubenhausen zu sehen. Was danach mit ihnen geschah, lässt sich nur bruchstückhaft rekonstruieren.