Zweibrücken. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wird im Januar 2023 wieder eine Stadtmeisterschaft im Hallenfußball gespielt: Am 6. und 7. Januar treten in der Zweibrücker Westpfalzhalle neun Mannschaften von sieben Vereinen gegeneinander an. Am Montagabend wurden im Rathaus die Gruppen ausgelost.

Von Matthias Müller

Ausrichter des Turniers um den Titel des 41. Hallenstadtmeisters ist der TSC Zweibrücken, der eigentlich schon in der ersten Corona-Pause im Jahr 2021 dran gewesen wäre. Gleichzeitig sind die Kicker vom Wattweiler Berg Titelverteidiger: Sie haben die letzten Auflagen der Stadtmeisterschaft 2019 und 2020 gewonnen und könnten – sollten sie zum dritten Mal in Folge gewinnen – den Wanderpokal, den sie mitbringen müssen, ganz behalten.

Sowohl der TSC Zweibrücken als auch der SV Ixheim stellen jeweils noch eine zweite Mannschaft für das Turnier. Die Vertreter des TSC Zweibrücken, der VB Zweibrücken, des TuS Wattweiler und des SV Ixheim waren sich bei der Auslosung am Montagabend in Rathaus einig, dass sie die beiden Landesliga-Mannschaften des TSC und der Vereinigten Bewegungsspieler nicht in unterschiedliche Gruppen setzen wollten. Beim Auslosen kam es dann genau so: Die TSC- und die VB-Erste sowie der SVN Zweibrücken treffen tatsächlich in der Gruppe B aufeinander, hier mischen noch der SV Ixheim I und die TSG Mittelbach-Hengstbach mit. In der Gruppe A messen sich die drei zweiten Teams des TSC, der Ixheimer und der SG Rimschweiler/VBZ mit dem TuS Wattweiler.

Neben Jugendpartie auch ein Frauenspiel?

Aus den beiden Gruppen kommen jeweils die beiden Erstplatzierten weiter, die samstags über Kreuz die Halbfinalspiele austragen. Die ausgeschiedenen Teams treten am zweiten Turniertag noch mal zu Platzierungsspielen an. Die Spielzeit beträgt wie in den Vorjahren einmal zwölf Minuten. Gespielt wird mit Bande, grätschen am Mitspieler ist untersagt. Unter den Klubvertretern kam zudem die Idee auf, ob neben dem Einlagespiel des Fußball-Nachwuches nicht die Frauen der beiden Bezirksliga-Klubs SV Ixheim und TuS Rimschweiler ebenfalls in einer Partie gegeneinander antreten wollen. Das wird nun noch geklärt.

Auslosung





Gruppe A (vier Teams): TSC Zweibrücken II, TuS Wattweiler, SG TuS Rimschweiler/VB Zweibr. II, SV Ixheim II

Gruppe B (fünf Teams): SVN Zweibrücken, VB Zweibrücken I, SV Ixheim I, TSC Zweibrücken I, TSG Mittelbach-Hengstbach.