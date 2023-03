Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwölf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – so lautet die imponierende Bilanz des Bezirksliga-Spitzenreiters SG Knopp/Wiesbach bisher. Das Remis stammt vom 2:2 am Sonntag gegen den FC Queidersbach. Die Niederlage fügte der SC Weselberg dem Team von Trainer Sanel Nuhic bei. Jene Weselberger, die am Mittwoch (19 Uhr) zum Spitzenspiel nach Wiesbach kommen.

„Wir waren am Wochenende nicht gut in der ersten Halbzeit. Die Queidersbacher waren galliger, und bei uns war ein bisschen der Trott drin: Das wird schon“, analysiert Nuhic das erste Unentschieden