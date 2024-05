Ein 37-Jähriger hat am Sonntagabend in der Wolfslochstraße in Zweibrücken einen Unfall verursacht und dann einen Fluchtversuch unternommen – und das in betrunkenem Zustand, wie die Polizei berichtet. Sein Fahrzeug war mit einem geparkten Auto kollidiert, nachdem er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Mit Hilfe eines Zeugen gelang es der Polizei, den Mann in dessen Zuhause aufzuspüren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, woraufhin dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen wurde.