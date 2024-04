Die Eishalle und das benachbarte World of Fun auf dem Zweibrücker Flugplatz, direkt neben dem Fashion Outlet, sollen verkauft werden. Der Stadtrat hat einem Verkauf am Mittwoch zugestimmt. Die Stadt verzichtet auf ihr Vorkaufsrecht. Über den Käufer und den Kaufpreis ist noch nichts öffentlich bekannt. Die World of Fun Freizeitpark GmbH will zwar Grundstück und Gebäude verkaufen, den Betrieb aber behalten. Für die Besucher dürfte sich deshalb vorerst nichts ändern.

