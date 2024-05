Der Bestand an Elektroautos ist im vergangenen Jahr in Zweibrücken trotz geringerer oder ganz ausgelaufener öffentlicher Förderung deutlich gestiegen. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes waren am 1. Januar 560 vollelektrische Pkw auf Zweibrücker Halter – private und gewerbliche – zugelassen, 143 mehr als am 1. Januar 2023, ein Jahr zuvor. Der Zuwachs: 34,3 Prozent. Der Anteil der reinen „Stromer“ an der Gesamtzahl der auf Zweibrücker Halter zugelassenen Autos steigt auf 2,6 Prozent.

Insgesamt waren laut Bundesamt 21.826 Autos zugelassen. Ein Jahr zuvor waren es 21.609, 217 weniger. Mit 63,7 Prozent (13.894) machen die Benziner noch immer den größten Anteil im Bestand aus, gefolgt von Diesel-Pkw (26,6 Prozent; 5812 Fahrzeuge). Gas als Energielieferant nutzen 126 Fahrzeuge (0,6 Prozent).

Der Anteil der Autos, die zumindest teilweise mit Strom betrieben werden, so genannte Hybride, ist höher. 1428 Pkw nutzen die Kombination von fossilen Brennstoffen und Strom. 385 Autos waren Plug-in-Hybride. Die Hybriden im Zweibrücker Pkw-Bestand nahmen binnen eines Jahres um 21 Prozent zu.

Vergleicht man die Zahlen mit denen des Kraftfahrtbundesamtes vor fünf Jahren, Stichtag 1. Januar 2019, so verdeutlicht sich die Entwicklung. Der Bestand an reinen „Stromern“ nahm um 2140 Prozent zu. 2019 waren nur 25 reine Elektroautos auf Zweibrücker Halter zugelassen. Im Fünf-Jahresvergleich wuchs der Bestand an Pkw um knapp 1000, exakt 990.