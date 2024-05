Die Sternwarte an Zweibrückens Hochschule war am Freitag Thema in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas“ mit Kai Pflaume und vier bekannten Schauspielern und Showmastern. „Warum ist die Volkssternwarte im rheinland-pfälzischen Zweibrücken bei Filmfans beliebt“, wollte Moderator Kai Pflaume von Bernhard Hoëcker und Désirée Nosbusch wissen. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Die richtige: „Ein Professor bemalte sie mit Studenten als R2D2 aus ,Star Wars’“. In den beiden anderen Antworten ging es um den Jodie-Foster-Film „Contact“ und um „Harry Potter“.

