Zwei Menschen wurden in Saarbrücken schwer verletzt, als ihr Balkon an ihrem Reihenhaus in der Rostocker Straße am Samstag von der Fassade komplett abbrach und in die Tiefe stürzte. Das Ehepaar hatte zu diesem Zeitpunkt in der Sonne gesessen. Die Reihenhäuser in der Rostocker Straße sind alle baugleich und nach Angaben einer Nachbarin aus dem Jahr 1964. Die Feuerwehr verständigte einen Baufachberater, der die Unglücksstelle begutachtete. Die beiden Verunglückten wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Balkon war in einem Stück in die Tiefe gefallen, Experten sollen die Bausubstanz jetzt prüfen. Laut Nachbarn und Feuerwehr soll es bereits der dritte Balkon sein, der an einem der Häuser abgestürzt war. Auch ein Feuerwehrmann erinnert sich an alle drei Einsätze.