Vier Menschen sind bei einem schweren Frontalunfall auf der L130 nahe Illingen (Kreis Neunkirchen) am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Laut Bericht der Polizei passierte der Unfall am Samstag gegen 16.20 Uhr. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Ford Focus über die L130 von Hirzweiler kommend in Richtung Urexweiler. Zur gleichen Zeit war eine 24-jährige Autofahrerin in entgegengesetzter Richtung auf der Strecke unterwegs. Laut Polizei kam der 48-jährige Ford-Fahrer „aus bislang ungeklärter Ursache“ in einer Linkskurve on der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und knallte frontal in das Auto der 24-Jährigen.

Durch den Zusammenprall beider Wagen wurde alle vier Insassen der beiden Autos schwer verletzt, darunter zwei Kinder (fünf und zwölf Jahre alt). Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, etwa zweieinhalb Stunden, blieb die Landstraße voll gesperrt. Die Polizei hat gegen den 48-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.