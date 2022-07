Warmspringen für die Landesmeisterschaften der Reiter heißt es am Wochenende beim Turner des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter im Zweibrücker Landgestüt. Denn am Wochenende darauf steigen bei den meisten Landesverbänden die Verbandsmeisterschaften. Die Rheinland-Pfälzer sind vom 15. bis 17. Juli in Framersheim am Start, die Saarländer satteln zur gleichen Zeit in Heiligenwald.

An diesem Wochenende sind sie noch in regional gemischten Feldern am Start. Für die 13 Prüfungen – die Anforderungen reichen von der E-Klasse bis zum M**-Springen – haben sich 153 Reiter mit mehr als 300 Pferden angemeldet. Los geht es am Samstag um 9.30 Uhr mit einer E-Springpferdeprüfung über 80 Zentimeter hohe Hindernisse, den Abschluss bildet um 16.45 Uhr ein M*-Springen. Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit einer A**-Springpferdeprüfung los, Höhepunkt ist das M**-Punktespringen mit Joker um 13.30 Uhr. Zum Ausklang messen sich die Amateure bei zwei A*-Springen auf dem großen Reitplatz.