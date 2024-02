Die Outlet-Spezialisten des deutschen Wirtschaftsberatungsunternehmens Ecostra (Wiesbaden) und Magdus (Frankreich) erstellen seit 2008 den „Outlet Center Performance Report Europe“, ein in der Branche anerkanntes „Zeugnis“ über den wirtschaftlichen Erfolg der Vertriebsform. Für den jetzt veröffentlichten Jahresreport wurden 96 Markenhersteller befragt, die in mindestens drei europäischen Outlets vertreten sind. Das Outlet in Zweibrücken hat sich im Ranking verbessert und nimmt dort wieder einen Spitzenplatz ein.

