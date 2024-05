Wenn am Freitagabend das Homburger Maifest startet, wird es bis Sonntagabend Musik auf drei Bühnen, einen Krammarkt und ein Programm für Kinder geben.

Die ersten Töne des Maifests wird man schon am Freitag um 17 Uhr hören können. Dann spielt die erste Band. Sie ist eine von 20 Musikgruppen, die auf drei Bühnen spielen werden. Wie die Stadt-Pressestelle mitteilt, verteilen sich diese auf den Marktplatz, den Christian-Weber-Platz und das Rondell. Um 19.30 Uhr eröffnet Bürgermeister Michael Forster (CDU) das Fest auf dem Historischen Marktplatz, und die Partyband Krachleder wird dort bis Mitternacht spielen. Auf der Bühne am Christian-Weber-Platz spielen parallel die Gewinner des ersten Homburger Hip-Hop-Contests 2023: Ay 66 und Kara Kafa. Wer es rockig möchte, kann zur Bühne am Rondell.

Am Samstag startet das Fest musikalisch um 15 Uhr an der Rockbühne. Auch die Zweibrücker Bands The Red Couch und die Revengers sind zu Gast.

Auf dem Weber-Platz gibt es an allen drei Tagen ein Kinderkarussell, und am Rondell ist ein Riesentrampolin aufgebaut.