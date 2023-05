Ein „kleines Stadtfest von 10 bis 16 Uhr für die Kinder“, so Citymanagerin Petra Stricker, macht den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Juni in der Zweibrücker Innenstadt komplett. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr, ebenso Edeka Ernst, das Fashion Outlet und das Karthaus. Zusammen mit Vereinen organisiert der Verband Gemeinsamhandel den Kindertag mit Aktionsständen auf Hall-, Alexander- und Schlossplatz. Geboten werden unter anderem Glücksrad, Barfußpfad, Karussell, Enten-Angeln, und Stockbrot-Backen. Eine Kindertag-Parade mit 20 Fußgruppen, Polizeimotorrad und zwei Dudelsackbläsern führt ab 11 Uhr durch die Fußgängerzone zur Schlossplatz-Bühne. Dort beginnt um 12 Uhr das Showprogramm der Vereine. Zum Abschluss tritt ein Zauberkünstler auf. Die Star-Wars-Kostümtruppe „Imperial Navy“ betreibt einen Stand auf dem Alexanderplatz. Weitere Walking-Acts und erstmals eine Cosplay-Gruppe nehmen an der Parade teil. Kinder, die gebastelte „Zauberhüte“ mitbringen, bekommen eine kleine Belohnung und Tombola-Lose.