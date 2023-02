„Mein Rollator wurde gestohlen, wer macht denn so was?!“ Gabriele Backes ist immer noch ein wenig fassungslos darüber, was ihr da am 26. Januar widerfahren ist.

An dem Tag war sie im Bürgerbüro in der Maxstraße, um sich eine Karte für die Ballettvorführung „Carmen“ tags drauf in der Festhalle zu kaufen. Den dunkelroten Rollator mit dem silberfarbenen Körbchen stellte sie im zur Maxstraße hin gelegenen Vorraum des Bürgerzentrums ab. Nach dem Kartenkauf verließ sie das Gebäude ohne Rollator, um noch kurz woanders etwas zu erledigen. Und als sie zurückkam, war der Rollator weg. So erzählt es die 77-Jährige.

Sie sei nicht dringend auf die Gehhilfe angewiesen, schaffe kurze Strecken auch ohne diese, sagt Gabriele Backes. Geärgert habe sie der Verlust trotzdem. „Ich hatte den Rollator erst am Tag zuvor geschenkt bekommen. Für mich war er ganz neu, und ich hatte ihn das erste Mal ausprobiert.“ Wie gewonnen, so zerronnen, könne man da wohl sagen, meint die Seniorin kopfschüttelnd.

Auch die Polizei wundert sich

Im Bürgerbüro sei der Rollator nicht mehr aufgetaucht, so die 77-Jährige, die zunächst vermutet hatte, dass ihn jemand weggestellt hat. Daraufhin habe sie bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Zweibrücker Polizeichef Nicolai Zöller bestätigte das auf Anfrage und teilte am Mittwoch mit, dass der Rollator bislang nicht wieder gefunden wurde. „Wir haben leider gar keine Anhaltspunkte“, so Zöller. Zeugen des mutmaßlichen Diebstahls gebe es keine. Der Fall sei sehr ungewöhnlich. Grundsätzlich werde zwar alles Mögliche gestohlen. „Aber ein Rollator? Das ist schon sehr, sehr selten“, so Zöller.

Gabriele Backes hat noch keinen neuen Rollator. Wenn sie in die Stadt geht, nimmt sie einen Einkaufstrolley mit, der ihr als Stütze dient. Wenn sie sich einen neuen hole, „dann werde ich mir gleich auch ein Fahrradschloss kaufen, damit ich ihn absperren kann“, meint sie, und: „Es geht mir nicht um den Wert des Rollators, ich hatte ihn ja, wie gesagt, geschenkt bekommen. Aber ich finde, es ist schon ein starkes Stück, einem älteren Menschen die Gehhilfe zu klauen.“