Überwältigend war die Resonanz auf das Foto mit Zwillingspärchen, das die RHEINPFALZ Anfang März veröffentlichte. Nach über 70 Jahren haben sich einige auf dem Bild selbst entdeckt, andere haben Nachbarskinder oder Schulkameraden gefunden.

Das Foto wurde Anfang der 50er Jahre auf der Treppe zu den Kammerlichtspielen in der Zweibrücker Lammstraße aufgenommen. Zwillinge hatten an diesem Tag freien Zutritt zu dem Film „Das doppelte Lottchen“ nach der Romanvorlage von Erich Kästner, der am 23. Februar 125 Jahre alt geworden wäre.